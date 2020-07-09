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Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

TUZLA’DA KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ YENİ NORMAL DÖNEMDE DE DEVAM EDİYOR. “KELOĞLAN’IN KAYIP EŞEĞİ” İSİMLİ ÇOCUK OYUNU, TUZLA BELEDİYESİ ŞELALE EĞİTİM PARKI AMFİ TİYATRO’DA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU. ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR HEYECANLA İZLEDİĞİ TİYATRO GÖSTERİLERİ İLERLEYEN GÜNLERDE YENİ OYUNLARLA SAHNELENMEYE DEVAM EDECEK.

Tuzla’da amfi tiyatroda çocuk neşesi

Tuzla’da kültür sanat etkinlikleri yeni normal dönemde de devam ediyor. “Keloğlan’ın Kayıp Eşeği” isimli çocuk oyunu, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Amfi Tiyatro’da izleyici ile buluştu. Çocukların büyük bir heyecanla izlediği tiyatro gösterileri ilerleyen günlerde yeni oyunlarla sahnelenmeye devam edecek.

Yeni normal sürecinde alınan kararlar gereğince, açık havada yapılan etkinliklerde de gerekli önlemler hassasiyetle alınmaya devam ediliyor. Tuzla Belediyesi’nin yaz akşamları için düzenlediği çocuk tiyatrosu özel etkinliğinde izleyiciler için amfi tiyatroda sosyal mesafe ayarlandı, girişte tüm misafirlerin tek tek ateş ölçümleri yapıldı ve izleyicilerin keyifle tiyatro izlemesi için gereken tüm önlemler alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde sosyal ve kültürel faaliyetler ile mesafeli de olsa bir araya gelebiliyoruz. Yeni normalleşme süreci kapsamında kültür sanat faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Bu süreci hep birlikte kişisel tedbirlerimizi de alarak birbirimizi koruyarak atlatacağız. Hemşehrilerimiz ile ilçemizde kültür ve sanat etkinliklerimizi kesintisiz sürdürmek için gerekli tedbirleri alarak etkinliklerimizi yaz boyunca sürdüreceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi yeni normal döneminde de kültür ve sanat çalışmalarıyla sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

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