Tuzla’da arıcılık kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldılar

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın talebi üzerine Tuzla Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Arıcılık Kursu’na kurslara katılan 12 kursiyer sertifikalarını aldı. Arıcılık Kursu’na katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı takdim etti.
“Arı var ise hayat vardır”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, arıların dünya üzerindeki önemine dikkat çekerek, ”Biz Gönül Elleri Çarşısı olarak 8 ay önce Ekolojik Pazarımızı açtık. Bu pazarı açmamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi; ekolojik dengeye zarar vermeden yaşamayı öğretmekti. Gönül Elleri Çarşımızın böyle bir yüzü olsun istedik. Yaşadığımız Korona virüs salgını sürecinde ve bugünlerde yaşadığımız doğa sorunlarına baktığımız zaman insanların dünyayı kötü kullandığını görüyoruz. Bu hepimize zarar veriyor. Denizimize, doğamıza, ağaçlarımıza zarar verirken en çok arılara zarar veriyor. 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle bu programı düzenlemiştik ama pandemi nedeniyle ötelendi. Arı var ise hayat vardır. Çünkü arılar hassas varlıklardır. En ufak bir kimyasal artıktan etkilenebilirler. Bu sebepten dolayı arıların bizlere verdikleri hayatı düşünerek biz de onların hayatını öncelememiz gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmak için arkadaşlarımız aynı zamanda kursiyer oldular. Arı dünyasını öğrendiler. Bu bakımdan kendilerini tebrik ediyorum. Bugün de hep birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Özün sözü; dünyamıza iyi davranmamız gerekiyor ki o da bize iyi davransın. Bizler ne ekersek onu biçiyoruz” dedi.