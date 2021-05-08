Tuzla’da bahçesinde biriktirdiği 16 ton çöpün alınmasını gözleri dolarak izledi

Tuzla’da bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 16 ton çöpü evinin bahçesinde biriktirdi. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, vatandaşların şikayeti üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Biriktirdiği çöplerin alınmasına çok üzülen vatandaş, ekiplerin çalışmasını gözleri dolarak izledi.
“Çevreden bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor”Çöp dolu bahçeye gelerek incelemelerde bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ramazan Çavdar,” Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşımız var. Burada ailesi ile beraber yaşıyor. Ancak, kendisinin çöp toplama hastalığı var. Çevreden bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor. Bu çöpler kokmaya başlayınca buradaki vatandaşlardan tarafımıza şikayetler geliyor. Biz de bu şikayetlere istinaden yaptığımız denetimde buranın olumsuzluk teşkil ettiğini tespit ettik. Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile beraber organize bir şekilde çöp evi boşaltıyoruz” dedi.