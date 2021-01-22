Tuzla’da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teslim edilen hasta yatağının bakımları da yapılıyor.
“Başvurudan bir iki gün sonra iletiyoruz”Gönül Elleri Çarşısı Büro Sorumlusu Özge Coşkun “İhtiyaç sahibi hasta yakınımız, hastasının sağlık raporu ile Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’ya başvuru yapıyorlar. Daha sonra gerekli değerlendirmeler sonucunda sevkiyat ekipleri tarafından yardımları adreslere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız maske ve eldivenleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize teslimat yapıyorlar. Başvuru sonrasında bir iki gün içerisinde hasta yatağını teslim ediyoruz” dedi.