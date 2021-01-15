Tuzla’da balık tezgâhlarına hamsi boyu denetimi

Denizlerde hamsi neslinin tehlikeye düşmesini önlemek için Tuzla’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri balıkçı tezgâhlarını denetledi.
“Balıkların boylarını kontrol ettik”Tuzla Belediyesi’nde zabıta komiseri olarak görev yapan Eyüp Turan, “Semt pazarlarında, sabah kurulmasından akşam toplanmasına kadar denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmesi ve iyi hizmet yapabilmeleri için görev yapıyoruz. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile balıkçı tezgâhlarını denetledik. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgâhlarını denetliyoruz. Semt pazarlarının ise her gün denetimini yapıyoruz” dedi.