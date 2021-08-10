Tuzla’da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor

Tuzla’da geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesiyle birleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bulunan ekmek toplama noktalarında biriken bayat ekmekler, belediye ekipleri tarafından toplanarak özel bir firma aracılığıyla gıda kolisine dönüştürülüyor. Bu sene bayat ekmeklerden elde edilen 2 ton gıda malzemesi, Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile Tuzla’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.
“Bayat ekmeklerin karşılığında toplamda 2 ton gıda malzemesi aldık”Çalışmalar hakkında bilgi veren Adem Ordukaya, “2013 yılında faaliyetine başladığımız ekmek toplama işlememizi 2020 yılının Aralık ayında Sosyal Sorumluluk Projesine çevirerek topladığımız ekmekleri yardım kolisine dönüştürüyoruz. Bu yardım kolilerini Gönül Elleri Çarşımız aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 2020 yılının Aralık ayından itibaren topladığımız bayat ekmeklerin karşılığında toplamda 2 ton gıda malzemesi aldık” dedi.