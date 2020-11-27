Tuzla’da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor

Tuzla’da 17 mahallede bulunan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları, her gün özel konteyner yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgınını öncesinde de yapılan dezenfekte işlemleri, salgın sonrasında daha da sıklaştırıldı.
“Sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz”Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Altuntaş, ”Sabah 6’da göreve çıkıyoruz. Belirli mahalleler var. Onları sırayla sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Günde 60 ile 80 arasında konteyneri özenle tek tek yıkıyoruz. Bu temizliği her zaman yapıyorduk ancak korona virüs döneminde daha da özenli yapıyoruz. Vatandaşlar ‘Allah sizden razı olsun’ diyorlar. Çok memnunlar” dedi.