Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bilal Sonses ile zirveye ulaştı

Tuzla’da bir hafta süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Tuzla Sahil Alanı’nda gerçekleştirilen Bilal Sonses konseri ile zirveye ulaştı. Binlerce Tuzlalının katılımı ile şölen havasında geçen konserde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da coşkuyla kutlandı. Bir hafta süren etkinlikler ile kutlanan Cumhuriyet coşkusu, Tuzla Sahil Alanı’nda gerçekleştirilen konser ile son buldu. Cumhuriyet Bayramı programlarının ilki, geçtiğimiz hafta sonu Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Okçuluk Turnuvası oldu. Hafta içerisinde ise Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Bilgi Evleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile bayram coşkusu yaşandı. Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bisiklet turunun ardından Tuzla Sahil Alanı’nda konser düzenlendi. Binlerce Tuzlalı, Türk bayrakları ve Bilal Sonses’in sevilen şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

“Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Tuzla’da doyasıya yaşadık"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Cumhuriyetimizin 98’inci yılını Tuzla’da bir hafta süren etkinliklerle kutladık. Geçtiğimiz hafta sonu Okçuluk Turnuvası ile başlayan etkinliklerimiz, 7’den 70’e tüm Tuzlalıların katılımları ile bir hafta boyunca sürdü. Tuzla’nın ara sokaklarında 7 yaşındaki bir çocuğumuzdan 70 yaşındaki bir büyüğümüze kadar ellerinde Türk bayrağı görmek bizleri çok mutlu etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.