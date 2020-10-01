Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret

Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Gönül Elleri Çarşısı, Yaşlılar Komisyonu, Kent Gönüllülerimiz 365 gün yaşlılarımızın yanında. Bugün de Yaşlılar Günü’ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz” dedi.

Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı Tuzla’da ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler. Koronovirüs salgını sebebiyle evlerine çekilen ve sosyal aktivitelerden yoksun kalan yaşlıların sorunlarını dinleyen Başkan Yazıcı, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Tuzla sakinleri, evlerinde gerçekleşen ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, ”istediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum” diyerek Başkan Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

"Onların gönüllerini yapmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşlıları evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Gönül Elleri Çarşı Yaşlılar Komisyonunun Kent Gönüllüleri 365 gün yaşlılarla ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi. ’Bugün Yaşlılar Günü’ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz. Biz bir yıl boyunca hep böyle onların gönüllerini yapmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen kendi akranları ile beraber vakit geçirmelerini sağlamak gibi çok insani olan ve belli bir yaştan sonra daha çok ihtiyaç duydukları sohbet edecek birilerini bulabilmek gibi önemli bir sosyal projeyi de sürdürüyoruz. Bizim medeniyetimiz gereği büyüklerimize hürmet etmeyi, hizmet etmeyi, onların isteklerini karşılamayı, kendi akranları ile buluşmasını da sağlamak için Yaşlılar Merkezimizi kullanıyorduk. Ama orası kapalı olduğu için şimdi biz kendilerini ziyaret ederek onların yokluklarını hissettirmemeye, yalnız hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu hafta bütün arkadaşlarımız bütün yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar” dedi.

"İstediğim zaman kapısını çalıp girip konuşabiliyorum"

Tuzla Belediyesi’nden çok memnun olduğunu belirten Burhan Gürbüz, “Çok memnunuz. Başkanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Tuzlamız çok güzel. Belediyemizden çok memnunuz. Gerekli katkıyı veriyorum. Başkanımızı rahmetli annemin hastalığından tanıyorum. İki defa kısa görüşmem oldu. İstediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum” dedi.