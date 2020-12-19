Tuzla’da e-kütüphane uygulamasına binlerce kişi erişim sağladı

Tuzla’da geçtiğimiz hafta her yaştan insanı okumaya teşvik etmek amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ‘e-Kütüphane’ uygulamasına binlerce kişi erişim sağlayarak kitap okudu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Pandemi döneminde en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmektir” dedi.
“Pandemi döneminde en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmektir”Vatandaşların pandemi döneminde evde kitap okuyarak zaman geçirilebileceğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Biz bu uygulamayı pandemi dönemi öncesinde planladık. Pandemi’ye binaen yapılmış bir çalışma değil. Ama kitap okumak pandemi döneminde olmazsa olmaz bir şey. Çünkü insanların zaman geçirebilmeleri için okumak en önemli şeylerden bir tanesidir. Hem kişisel gelişimine, hem bilgi dağarcığına bir şeyler atabilmeleri açısından bence pandemi döneminde evde zaman geçirebilecekleri en güzel şey kitaplar ile muhatap olabilmeleridir. Okumak, bilgimizi geliştirip, pandemi döneminden sonra dışarı çıktıklarında kendimizi geliştirerek hayata atılmanın çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum” dedi.