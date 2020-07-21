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Tuzla’da Gönül Elleri Çarşısı Komisyonu’ndan gazilere ziyaret

TARİH BOYUNCA SAYISIZ DESTANLAR YAZAN KAHRAMANLARIN HER DAİM YANINDA OLAN TUZLA BELEDİYESİ GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ KOMİSYONU, KIBRIS GAZİLERİ VE 15 TEMMUZ GAZİLERİNİ ZİYARET ETTİ. KIBRIS BARIŞ HAREKATINDA SAYISIZ KAHRAMANLIKLAR İLE TARİH YAZAN GAZİLER, BUGÜN DE AYNI DUYGU İLE O GÜNLERİ ANLATTI.

Tuzla’da Gönül Elleri Çarşısı Komisyonu’ndan gazilere ziyaret

Tarih boyunca sayısız destanlar yazan kahramanların her daim yanında olan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Kıbrıs gazileri ve 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. Kıbrıs Barış Harekatında sayısız kahramanlıklar ile tarih yazan gaziler, bugün de aynı duygu ile o günleri anlattı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde canlarını hiçe sayan gazileri ve Kıbrıs’ta destan yazan Kıbrıs gazilerini evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek, Türk milleti adına bir kez daha teşekkür etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Aziz şehit ve gazilerimizin fedakârlıkları ile bizler bugün Vatanımızda hür yaşıyoruz. Şehit ve Gazilerimiz, vatan uğruna canlarından vazgeçerken, asla kendilerini düşünmediler. Bizlere kalan bu ruh ile biz de 15 Temmuz gecesinde de olduğu gibi her zaman göreve hazırız. Vatan sevdası ve istiklal aşkı Çanakkale’de, Kıbrıs’ta ve o karanlık gecede yazılan kahramanlık destanının güç kaynağıdır. Bizler ne de yapsak canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin bu fedakarlığına karşılık veremeyiz ama onların milletimize emaneti olan vatanımızı korumak için, bizlerde onlar gibi canımızı feda etmeye hazırız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bizi bölemeyecek, değerlerimizi yıkamayacak ve milli iradeye zarar veremeyecek. Eğer bu lanet gece yine tekrar edecek olursa sizin gibi kahramanca vatanı savunmaya hazırız. 15 Temmuz günü yaptığınız mücadele asla unutulmayacaktır. Aziz şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Siz vatanları için mücadele eden gazilerimizden Allah razı olsun” dedi.

Gaziler ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu’na teşekkür etti.

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