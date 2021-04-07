Tuzla’da her gün 40 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor

Tuzla Belediyesi her gün 40 tonu aşkın atık malzeme toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Her gün 17 mahalleyi kapsayan çalışmalarla, evlerden, iş yerlerinden, mobil atık merkezlerinden ve atık toplama konteynerlerinden alınan atıklar, belediye personeli tarafından geri dönüşüm merkezlerinde ayrıştırılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.
“Atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyoruz”Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren atık toplama personeli Fatih Okutan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın özellikle atık konusunda çok hassas olduğunu ve her atığın titizlikle geri dönüşüme kazandırılması gerektiği yönünde talimatı olduğunu ifade ederek, “Haftalık olarak 17 mahallede belirlemiş olduğumuz noktalardan araçlarımız mobil atık getirme merkezleri, haneler, sokaktaki konteynerler olmak üzere toplama yapıyoruz. Toplamış olduğumuz atıkları ayrıştırmaya götürüyoruz. Plastik, kağıt, metal gibi kategorilerde ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.