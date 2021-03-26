Tuzla’da her gün ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Tuzla Belediyesi Aşevi, günlük 2 bin kişiye her gün 3 çeşit sıcak yemek çıkararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca, korona virüs salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlar içinde tek kullanımlık kaplarla kullanılarak yemek servisi yapılıyor.
“Her gün 2 bin kişilik yemeği Tuzlalılarımıza ulaştırıyoruz”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Aşevimizde çalışan arkadaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren mesaiye başlıyorlar. Her sabah işinde uzman aşçılarımızın pişirdiği 2 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek, ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Hedefimiz 275 bin nüfuslu ilçemizde tek bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın kalmaması. Biz hem Gönül Elleri Çarşımızın komisyonlarında görevli arkadaşlarımızın hem Kent Konseyi hem de bize bir şekilde ulaşan bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Her zaman onların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede aşevimizde üzerini düşeni yapıyor. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.