Tuzla’da ihtiyaç sahibi ailelere 5 ton kurban eti dağıtıldı

Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bağışçılar tarafından bağışlanan 5 ton kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
“Kurban paylaşmaktır”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bayramlar paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı’nda paylaşmak, çok daha özeldir. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bağışçılarımızın destekleri ile kurban etlerini ailelerimize ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.