Tuzla’da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı Postane ve Camii mahallelerinde düzenlediği Coronovirüs denetimlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan esnafa uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Tuzla’da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe denetimleri yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça’nın Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetim sırasında bir esnafın masa düzeninin kurallara uymadığı konusunda uyarı yapılırken bir erkek kuaförüne ise tek kullanımlık örtü konusunda uyarı yapıldı.

"Denetimlere devam edeceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulu’nun birlikte almış olduğu kararlar ile beraber bunların bakanlıktaki uygulamaları ve bakanlığın göstermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gerek İçişleri Bakanlığı ile birlikte biz de burada Kaymakam ve Tuzla Belediyesi olarak, Tuzla sınırları içerisinde esnafımızın denetlenmesi konusunda araştırmalar yapıyoruz. Son zamanlarda ağır vak’aların artışındaki hafifte olsa yükselişlerin hissedilmesi üzerine bizde denetimleri sıklaştırdık. Özellikle kurallara uymaları konusunda esnafımıza çok ama çok uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uyulmayan durumlarda, iş yerlerinin uyarılması konusunda bizlere yardımcı olmalarının bu denetimler ve toplum sağlığı açısından çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Covid-19 bitmedi, bitmeyecek. Bir aşısı bulunana kadar ve bir antiviral ilaç bulunana kadar devam edecek. O nedenle bütün tedbirlere, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat edeceğiz. Hep birlikte kendi sağlığımız başta olmak üzere başkalarının sağlığını düşünerek bu tedbirleri almak zorundayız. Biz de bu denetimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetimler tüm gün 17 mahallede devam edecek.