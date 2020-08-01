Tuzla’da Kurban Bayramı mesaisi kesintisiz sürüyor

Kurban Bayramı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Tuzla Belediyesi, dört gün sürecek bayram tatili boyunca da hizmetlerini kesintisiz sürdürecek. Kurban satış yerlerinin denetimi, temizliği, dezenfekte edilmesi işlemlerine bayram süresince de devam eden Tuzla Belediyesi, ayrıca kesim ve kesim sonrası temizlik ve dezenfekte işlemlerine de devam edecek.
Alınan tedbirler ve çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Öncelikle vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar ayrı bir duyguya sahiptir. Yardımlaşma, paylaşma, komşuluk ve akrabalık duygularıyla beraber toplumsal hassasiyetlerimizin de öne çıktığı bayram günlerinde bizlerde vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık, güvenlik ve huzur içinde aileleri ve sevdikleriyle güzel bir bayram yaşaması için yeni tedbirler alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Temizlik çalışmaları, dezenfekte uygulamaları, denetimler ve iletişim merkezimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Öte yandan etkinlikler ile çocuklarımızın neşesine ve bayram sevincine ortak olmaya da devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ile beraber vatandaşlarımızın kurban bayramı süresince görev başında olacağız. Hep beraber olacağımız, eski bayramların özlemini gidereceğimiz nice bayramlarda buluşabilmek dileklerimle herkesin bayramını tekrar kutluyorum” dedi.
Kurban Bayramı tatil süresince vatandaşların sorun aşamaması için alınan ilave tedbirler ve arttırılan çalışmalar bayram sonuna kadar devam edecek. İlçe genelinde sürdürülen ilaçlama, temizlik, denetim ve satış noktalarındaki kontroller çevre ve insan sağlığını korumak için aralıksız sürdürülecek.