Tuzla’da Mehmet Akif Ersoy farkındalık programı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, hayatını anlatan fotoğraflar ile Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binasına gelen ziyaretçilere hatırlatılıyor.

“20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası” kapsamında Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda özel bir çalışma yapıldı. Ana Hizmet Binası’nın içerisine yerleştirilen 30 fotoğraf ile İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un okul hayatı, edebi hayatı, eserleri ve hayatının önemli evreleri sergileniyor. Sergilenen fotoğraflar ile Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’na gelen vatandaşlara, Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler hatırlatılıyor. “Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy Sergisi” 28 Aralık’a kadar korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 10.00-16.00 arasında açık olacak.

“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstiklal Marşımızın yazarı ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında biz de bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Tuzla Belediye Binamızın hemen girişine yerleştirdiğimiz ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin yer aldığı eserler ile vatandaşlarımıza Mehmet Akif’in hayatını tekrar hatırlatıyoruz. İstiklal Marşı, zorlu bir mücadelenin şanlı bir zafere dönüşmesini anlatan muhteşem bir eserdir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizler de pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.