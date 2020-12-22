Tuzla’da Mehmet Akif Ersoy farkındalık programı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, hayatını anlatan fotoğraflar ile Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binasına gelen ziyaretçilere hatırlatılıyor.
“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstiklal Marşımızın yazarı ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında biz de bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Tuzla Belediye Binamızın hemen girişine yerleştirdiğimiz ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin yer aldığı eserler ile vatandaşlarımıza Mehmet Akif’in hayatını tekrar hatırlatıyoruz. İstiklal Marşı, zorlu bir mücadelenin şanlı bir zafere dönüşmesini anlatan muhteşem bir eserdir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizler de pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.