Tuzla’da mesleki yeterlilik kurslarının birinci etap belgelendirmeleri tamamlandı

Tuzla Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta başlanan Mesleki Yeterlilik Kursları’nın birinci etap belgelendirmeleri tamamlandı. Yaklaşık 100 kursiyer, eğitimlerini tamamlayarak sınava girdiler. Sınavlarda başarılı olanlar, mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazandılar.
“Amacımız istihdama katkıyı sürdürmek”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bölgemizin en önemli merkezi konumunda bulunan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezimiz ile birlikte, iş arayan vatandaşlarımıza istihdam desteği vermeye devam ediyoruz. İstihdam desteğinin yanı sıra vatandaşlarımıza mesleki yeterlilik anlamında da katkı sunmak istedik. Bu kapsamda başlattığımız Mesleki Yeterlilik Kurslarımızın, birinci etap belgelendirmelerini tamamladık. Zorlu bir eğitim sürecinden sonra kursiyerlerimiz sınava girdiler. Tuzla Belediyesi olarak istihdama ve istihdam desteği verdiğimiz vatandaşlarımızın mesleki anlamda donanımlı ve yeterli olmalarına destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.