Tuzla’da mesleki yeterlilik kurslarının birinci etap belgelendirmeleri tamamlandı

Tuzla Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta başlanan Mesleki Yeterlilik Kursları’nın birinci etap belgelendirmeleri tamamlandı. Yaklaşık 100 kursiyer, eğitimlerini tamamlayarak sınava girdiler. Sınavlarda başarılı olanlar, mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazandılar.

Tuzla’da işveren firmalar ile iş arayan vatandaşları buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) Mesleki Yeterlilik Kursları’nın birinci etap eğitimleri tamamlandı. Tuzla Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile verilen eğitimlere katılan yaklaşık 100 kursiyer, zorlu eğitimleri tamamlayarak sınava girdiler. Sınavda başarılı olan kursiyerler mesleki yeterlilik sertifika almaya hak kazandılar. TUZKAM ile sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında on binlerce kişiye istihdam desteği sağlanırken, Mesleki Yeterlilik Kursları ile bu sayının artması hedefleniyor. TUZKAM Mesleki Yeterlilik Kursları’na katılarak sertifika almak isteyen vatandaşlar, TUZKAM’ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.

“Amacımız istihdama katkıyı sürdürmek”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bölgemizin en önemli merkezi konumunda bulunan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezimiz ile birlikte, iş arayan vatandaşlarımıza istihdam desteği vermeye devam ediyoruz. İstihdam desteğinin yanı sıra vatandaşlarımıza mesleki yeterlilik anlamında da katkı sunmak istedik. Bu kapsamda başlattığımız Mesleki Yeterlilik Kurslarımızın, birinci etap belgelendirmelerini tamamladık. Zorlu bir eğitim sürecinden sonra kursiyerlerimiz sınava girdiler. Tuzla Belediyesi olarak istihdama ve istihdam desteği verdiğimiz vatandaşlarımızın mesleki anlamda donanımlı ve yeterli olmalarına destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.