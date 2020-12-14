Tuzla’da Mevlana’yı anma yayını düzenlendi

Mevlana’nın 747’inci Vuslat Yıldönümü, Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.
“Mevlana tüm dünyayı etkisini almış bir ustadır”Vuslat Yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Muhammed Celâleddîn-i Rumi yani bildiğimiz adıyla Mevlana, sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmıştır. Mevlana der ki;’ Yeni şeyler söylemek lazım’. Biz de her yeni gün, bir önceki günden farklı çalışmalar yaparak yeni şeyler söylemeye devam ediyoruz. Mevlana’yı, her yıl yaptığımız farklı programlar ile anıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedik. Orhan Karaağaç’ın moderatörlüğünde Serdar Tuncer’in anlatımıyla çok özel bir gece yaşadık” dedi.