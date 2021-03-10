Tuzla’da öğrenciler bir yılda 13 ton bitkisel atık yağ topladı

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ tamamlandı. 17 okuldan 337 öğrencinin katıldığı yarışmada toplam 13 ton atık yağ toplandı. Yarışmadan en çok yağ toplayarak dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerinin bitkisel atık yağların lavabolara dökülmeden geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşturulması amacıyla okullar arası “Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması" düzenledi. 1 Kasım 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 17 okuldan 337 öğrenci katıldı. Öğrenciler, hem aileleri ve komşularından hem de Tuzlalı esnafları ziyaret ederek atık yağ topladı. Yarışmaya katılan öğrenciler toplam 13 ton bitkisel atık yağ topladı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı ile dereceye giren öğrenciler bir araya gelerek geri dönüşüm üzerine sohbet etti. Hem dereceye giren öğrencilere hem de atık yağ toplayan tüm öğrencilere teşvik edici ödüller verildi. Öğrencilere futbol, voleybol, basketbol topu, karaoke mikrofon, akıllı kol saati, bisiklet, taşınabilir şarj, schooter, yazıcı, teleskop ve dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Başkan Yazıcı, “13 ton yağ toplanmış. Bunun etkileri açısından bakıldığında, ilçemizde hanelerden toplanan atık yağ miktarı düzenlenen yarışma ile birlikte yüzde 260 oranında da artmış. Yüzde 260 artış demek, geri dönüşüm konusunda ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Çevreye hassasiyetimiz açısından da. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok önemli bir şeye öncülük yaptınız. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ayrı bir şeydir. Onları ödüllendirmek çok önemlidir. Ama katılmak bile bir onurdur. Ben böylesine önemli yarışmaların artması, iyiliğin, çevreye hassasiyetin olduğu yarışmaların iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“Daha duyarlı bir Tuzla oluşturmak için gayret sarf ediyoruz”

Başkan Yazıcı, “Dünyamızda özellikle bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni ürünlerin oluşması ve yeni ürünler ile birlikte çevreye salmış olduğumuz atıklar ve bu atıkların tekrar geri dönüşümde kullanılması ve bununla ilgili de tüm dünyada bir çok kampanyalar dünyamızı daha iyi bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefeninin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin katılımıyla bugün de özellikle atık yağ konusunda geri dönüşüm konusunda başarılı olan öğrencilerimize gerekli ödüllendirmelerde bulunduk. Bunları daha da çok yaygınlaştırarak çevremize daha duyarlı bir Tuzla oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktur”

Atık yağ toplamak için gayret gösteren öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktur. Onlar saf ve tertemiz bir şekilde ideallerine kitlenirler. Gelecekte daha güzel bir Tuzla, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir dünya hedefinde olduktan sonra onun zararını görünce artık en ufak bir yağ gördüklerinde ‘Aman atmayın, bunu alayım, çevreye zarar vermeyeyim’ gibi düşünceler ile yetişen çocuklar, bir kendi yetiştikleri ortamı farklılaştıracaklar. İki, onların yetiştireceği çocuklar daha farklı duyarlı olacaklar. Bu açıdan da çok kıymetli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Lokantalardan atık yağ topladım”

Lokantalardan atık yağ topladığını belirten 11 yaşındaki Berat Candemir, "Evliya Çelebi Ortaokulu’nda okuyorum. 11 yaşındayım. Ben babam ile lokantalar açıkken gezmiştik. Oralardan topladık. Lokantadaki görevliler veriyorlar. Yağlar artınca ben alıyorum” dedi.

Oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten baba Mustafa Candemir, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başlattığı kampanyaya katılarak gurur duyduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuğumun burada olmasından gururlanıyorum. Anlatılacak gibi değil. O yüzden el ele vererek çalışmakla birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz de başardık” diye konuştu.

“410 kilogram atık yağ topladım”

8 yaşındaki Umut Kayra, “350 kilogram yağ topladım. Canlı dersime giremediğim için başkanımızın yaptığı yarışmaya katıldım” dedi.

410 kilogram yağ topladığını belirten Ebrar Ömür ise, “Okuldan haber verdiler. Ben yarışma yapıldığı zamandan beri katılıyorum. Babamlar sağ olsun evdekilerden, tanıdıklardan topladım. Evdeki herkes atık yağ toplayıcı. Genellikle de böyle yerlere veriyorlar” dedi.