Tuzla’da okul aile birlikleri toplantısı yapıldı

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde Tuzla’da bulunan okulların okul aile birlikleri başkan ve yardımcıları, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımları ile istişare kahvaltısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Her anne ve baba çocuğunun üniversite okumasını ister ama bazı zamanlarda çocuğun üniversite okumasının hem çocuk açısında hem de eğitim kurumu açısından problemler doğurabileceğini düşündüğümüzde, aslında ortaokulda hayata atılması gerektiğini, bazı çocukların bilgi ve becerilerine göre yetiştirilmelerinin daha hayırlı olacağı düşüncesindeyim.” dedi.

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde Tuzla’da bulunan okulların Okul Aile Birlikleri Başkan ve Yardımcıları, Okul Müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı. Programda okul müdürleri, okul aile birlikleri ve öğretmenlerin talep ve önerileri dinlendi. Programın sonunda Tuzla’da bulunan okullara katkıda bulunan bağışçılara teşekkür plaketi verildi.

“Mesleki eğitim merkezleri farklı bir bakış açısı getirdi”

Program sırasında OSB’lere açılan mesleki eğitim merkezlerinin önemini vurgu yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın getirmiş olduğu Mesleki Eğitim Merkezleri ile birlikte aslında ortaokuldan liseye geçerken ayrılması gereken konulara yeni bir bakış açısı geldi. Her anne ve baba çocuğunun üniversite okumasını ister ama bazı zamanlarda çocuğun üniversite okumasının hem çocuk açısında hem de eğitim kurumu açısından problemler doğurabileceğini düşündüğümüzde, aslında ortaokulda hayata atılması gerektiğini, bazı çocukların bilgi ve becerilerine göre yetiştirilmelerinin daha hayırlı olacağı düşüncesindeyim. Birçok batı ülkesinde bunların uygulamaları vardı. Mesleki eğitimde bazı yol haritaları ile yanlış noktalara gittik ama mesleki eğitim merkezleri telafi edecek şekilde düzenleniyor. Hem Sanayi hem de Eğitim Bakanlarımızın Tuzla’ya gelerek bu iş birliğini yapması sonrasında artık ‘Ben iş arıyorum’ diyen gençlere merkezlerde bir meslek konusunda diploma verilmesi ve uluslararası geçerliliği olmasıyla çok rahat iş bulma konusunda kıymetli olacaktır” dedi.

"Evlatlarımız hem bizim hem de toplumun en değerli varlıklarıdır”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Evlatlarımız hem bizim hem de toplumun en değerli varlıklarıdır. Bunları yarınlara ve geleceğe daha iyi nasıl hazırlarız sorusu toplumların çözmesi gereken en önemli meseledir. Eğer biz çocuklarımıza yarınlara ve geleceğe daha iyi hazırlayabilirsek ki Tuzla Belediye Başkanımızın belirttiği değişimi iyi yakalayabilirsek, bizler için çok önemli olacaktır” dedi.