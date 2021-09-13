Tuzla’da okullar ozon yıkama yöntemi ile dezenfekte edildi

Eğitim öğretim döneminin geçen hafta başlaması ile birlikte okulların dezenfekte edilmesine devam ediliyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, hafta sonunda ozon yıkama yöntemi ile tüm okulları dezenfekte ederek yeni haftaya hazırladı.
Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla derslerin daha steril bir ortamda yapılması amacıyla belediye ekipleri okullarda sıralar, merdivenler, tuvaletler başta olmak üzere öğrencilerin ulaşabildiği tüm noktaları hiçbir yan etkisi olmayan özel bir madde ile dezenfekte ediyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Sterilizasyon işlemi ile öğrencilerin sık sık temas ettiği noktalar bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan arındırarak, bulaşıcı hastalıklardan korunmaları sağlanıyor.