Tuzla’da ormanlık alanlar havadan ve karadan gözetim altında

Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan yangın felaketlerinin ardından Tuzla’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri 24 saat denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor.
“7 gün 24 saat ormanlık alanlarda dolaşıyoruz”Tuzla’da yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru Bilal Topal, “Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Biz de bu sebepten dolayı Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte orman alanların giriş ve çıkışların kapattık. 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda dolaşıyoruz. Gerekli tedbirleri aldık” dedi.