Tuzla’da orta hasarlı 37 bina daha yıkılıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 1999 depremi öncesinde yapılan ve orta hasarlı olarak sınıflandırılan 37 binanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirtti. Başkan Yazıcı, “37 binanın sahipleri ile 10 gün önce toplantı yaptık. Sizlere buradan daire vereceğiz hazır olun, bu binaları yıkacağız dedik.” dedi.

Yazar Yağmur Ertekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Hayata Dair Sohbetler’ programının bu haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden canlı yayınlanan programda Başkan Yazıcı, Tuzla’daki yatırımlar, yeşil alanlar, kentsel dönüşüm gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, Tuzla’nın su sporları konusunda merkez olacağını belirterek, ”Biz İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan ortalamasında ilk 8 ilçe arasındayız. Biz, Tuzla’daki askeri alanı ve ormanlık alanları saymıyoruz. Hizmete açılmış yeşil alanlardan kişi başına düşen yeşil alan miktarından konuşuyoruz. Ormanlık ve askeri alanları sayarsak, biz Avrupa standartlarının üzerine çıkarız. İlçemize yeni kazandıracağımız alanlar da var. Şu anda Tuzla’ya 250 bin metrekare kadar yeni bir sahil alanı kazandırıyoruz. Tuzla Marina’dan Kocaeli’ne kadar olan alan içerisinde, önümüzdeki günlerde alanın geçiş güzergâhını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hatta buradan, su sporları konusunda Kürek ve Kano Federasyonu ile konuştuk. Su sporları deyince akla gelecek her şey var. Bir tek su sporları merkezimiz yoktu. Onu da kurduğumuzda deniz denilince akla ilk Tuzla gelecek. Yeşil alan konusunda ise gerek E-5 altı, gerek E-5 üstünde yeni açacağımız parklar olacak. Yeni yaptığımız toplantıda E-5 üstünde altı park daha yapacağız. Toplam 18 parkı yıl sonuna kadar E-5 üstünde tamamlamış olacağız. E-5 altında da 4 parkı tamamlayarak toplam 22 parkı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“1999 İstanbul depremi öncesinden kalan 37 binayı önümüzdeki günlerde yıkacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstanbul’da 1999 depremi öncesinden kalan orta hasarlı bina olarak sınıflandırdığımız bin 500 konutun yaklaşık 55-60 tanesi Tuzla’daydı. Bu binalardan 37 tanesi kaldı. 37 tanesi ile 10 gün önce toplantı yaptık. ‘Sizlere buradan daire vereceğiz hazır olun, bu binaları yıkacağız’ dedik. Bu binaların yıkımı için kendileri ile ilgili toplantı yaptık” dedi.