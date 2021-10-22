Tuzla’da ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ilkokul, ortaokul ve liselerde farkındalık eğitimleri düzenleyen Tuzla Belediyesi, Evliya Çelebi Ortaokulu’nda da ‘Organik Tarım’ eğitimi düzenledi.

Tuzla Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ilkokul, ortaokul ve liselerde farkındalık eğitimleri düzenliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla düzenlenen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Evliya Çelebi Ortaokulu’ndaki 8’inci sınıf öğrencilerine ‘Organik Tarım’ eğitimi verildi. Verilen eğitim ile organik tarımın önemi vurgulandı. Ayrıca Evliya Çelebi Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan organik tarım yapılan bahçe de gezildi. Eğitimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Resul Günerhan,” Organik tarımın neden önemli olduğunu anlattık. Çevre kirliliği gittikçe artıyor. Çocukların da teknolojiye olan ilgisi artıyor. Bu sebeplerden dolayı çocukların kulağına organik tarım ile alakalı bir kar suyu kaçırmak istedik” dedi.

“Çocuklarımız yaparak, yaşayarak ve görerek öğreniyorlar”

Evliya Çelebi Ortaokulu Müdürü Sedat Altay,” 2 yıldır, bu projemiz uygulanıyor. Pandemi dolayısıyla bir yıl ara vermiştik. Projemizin bir ayağı da organik tarım. Bu güzel projeyi okulumuzun İngilizce Öğretmeni Ayşegül Kaşıkçı Çam hocamız yazdı. Bizler de kendisine yardımcı oluyoruz. Tabi ki, en büyük yardımcımız, Tuzla Belediyesi’dir. Şu an okulumuzda organik tarım ile ilgili bir bahçemiz oluşturduk. Çocuklarımız, yaparak, yaşayarak ve görerek daha canlı bir şekilde olayı anlamaya çalışıyorlar” dedi.

Okulda eğitim alan öğrencilerden Zeynep Karabacak,” Organik tarım, diğer tarım türlerine göre doğaya çok daha fazla katkı sağlıyor. İlaçlar hem insan sağlığına hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunurken, organik tarım hem insan sağlığına hem de çevre sağlığı için daha iyidir” dedi.