Tuzla’da şehit ve gazi aileleri Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmini izledi

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ’Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Tuzla Belediyesi de yeni nesile kahramanların tanıtılması amacıyla filmi izleme etkinliği düzenledi.

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ’Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla kahramanlıkları yeni nesile tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan yetim çocuklar, Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan şehit ve gazi aileleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının gençlik yapılanması ile birlikte Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri birlikte izlediler. Şifa AVM’de bulunan sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 250 kişi katıldı. Film sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

“İyi ki varsın Eren”

Sinema etkinliğine katılan Kübra Kurt, “Eğlenceli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni çıkacak bir film olduğu için beğeneceğimizi düşünüyorum. Bu vatan için şehit olmuş birisinin hikayesini duymak bizler için iyi olacak” dedi.

Doğukan Erbaş ise,” Eren, ülkemizin için kendisini feda eden önemli isimlerden birisi. Eren olmasaydı çok farklı şeyler de olabilirdi. İyi ki varsın Eren demek istiyorum” dedi.