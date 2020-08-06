Tuzla’da semt pazarında korona virüs denetimi

Korona virüs önlemleri kapsamında Tuzla’da semt pazarında ve iş yerlerinde denetim yapıldı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı denetimde, pazarcıların ve vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.
Denetim hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Pandemi sürecinde, aslında kontrollü serbestiyet olan döneme girmiştik. Ama bazı kontrolsüzlüklerin ve aşırılıkların olduğu görülünce de bu denetimler gerekli görüldü. Biz de ilçemizde şimdi pazar yeri, iş yeri ve bazı mekanları ziyaret ederek denetim yaptık. İlçemizin tamamında vatandaşlarımızın, toplumsal kalabalıkların olduğu yerlerde çok daha dikkat etmeleri, mecbur kalmadıkça mümkünse girmemesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte mecbur kalmadıkça, mesafeyi ve tatilimiz dahil olmak üzere biraz ödün vererek atlatalım. Şahsımız sevdiklerimiz ve ülkemiz için bu süreci bu şekilde atlatmamız lazım” dedi.