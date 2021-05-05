Tuzla’da sokağa atılan yavru kediler sıcak yuvasına kavuştu

Tuzla’da oturan bir aile, evlerinde besledikleri yeni doğmuş yavru kedileri ve annesini, başka bir yere taşınmalarından dolayı sokağa atınca, duyarlı vatandaşlardan tepki geldi. Konuyu Tuzla Belediyesine ileten vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Tuzla Belediyesi ekipleri, İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir siteye tripleks kedi evi yerleştirdi. Anne kedi ile yavrularının mama ve su ihtiyaçlarını karşılan Tuzla Belediyesi, kedileri sıcak yuvalarına kavuşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla’nın İstasyon Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan bir aile evlerinde bulunan yavru kedileri ve annelerini sokağa bırakarak taşındılar. Yavru kedilerin seslerini duyan yerel hayvan koruma gönüllüsü Sevgi Yılmaz, kediler için bulduğu malzemeler ile baraka yaparak koruma altına aldı. Ancak Yılmaz’ın yaptığı baraka çevredeki vatandaşlar tarafından yıkıldı. Durumu Tuzla Belediyesi’ne şikayet eden Sevgi Yılmaz, kediler için yardım talep etti. Şikayet üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri, yavru kediler ve annesi için harekete geçerek site içerisine bir kedi evi yerleştirirdi. Tuzla Belediyesi ekipleri kedilerin mama ve su ihtiyaçlarını da giderdi. Ayrıca, Vatan Caddesi üzerine, ‘Hayvanların yaşam haklarına saygılı olmak yasa gereğidir’ afişi asıldı. Yeni tribleks evlerine kavuşan kedilerin, evleri ile tanışma anları kameralara yansıdı.

“Tuzla Belediyesi’nin duyarlı olmasına sevindim”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür eden yerel hayvan koruma gönüllüsü Sevgi Yılmaz,” Ben Tuzla’ya yeni taşındım. Burada oturan bir kadın beni aradı. Dedi ki; ‘Evde bakılan ve sahiplerinin taşınması üzerine sokağa bırakılan kediler var. Çok ağlıyorlar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz’. Ben geldim baktım. Anne kedi çok tedirgindi, yavruları ise korkaktı. Bir tane de hamile kedi vardı. Hamile kediyi bir arkadaşım evine aldı. Koruma altında. Bu kediler ile de ben ilgilendim. Kendim ev yaptırdım. Buraya koydum, o soğuk günleri geçirdik. Aşılarını yaptırdım. Burada herhangi bir problem olmadığı halde gelip kedi evlerimi çöpe atmışlar. Sonra Tuzla Belediyesi aklıma geldi. Sağ olsunlar, dün yer tespitine gelindi. Bugün afişler asıldı ve kedi evi talep etmememe rağmen kedi evi de geldi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Merhametin ufka çıkması gereken bu özel ayda gerçekten belediyemizin böyle duyarlı olmasına çok sevindim. Tuzla Belediye Başkanı’na ayrıyeten teşekkür ediyorum” dedi.