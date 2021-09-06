Tuzla’da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak bugün başladı. Tuzla’da Fatih Mahallesi’nde bulunan Ahmet Refik Oral İlkokulu’nda Eğitim Öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Düzenlenen programda aşı hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Pandemi sürecini tekrar yaşamamak için tekrar kapanmalara gitmemek için herkesin aşı olması gerektiğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başladı. Tuzla’nın Fatih Mahallesi’nde Ahmet Refik Oral İlkokulu’nda Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı düzenlendi. Düzenlenen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Okulun ilk gününün mutluluğunu yaşayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdular. Açılış töreni sonrasında ise temsili ders zili çalındı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çok önemli bir pandemi dönemini atlattık. Sadece biz değil, tüm dünya atlattı. Bu normale dönüşün çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Sevgili miniklerimize ‘Okulu özlediniz mi?’ diye soruyoruz. Ama geçen yıl hiç okul görmeden bitirdiler. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin çok kolay olmayacağını tahmin edebiliyorum” dedi

“2021-2022 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bu yıl ile beraber başarılarınızı görmeyi temenni ediyorum. 2020 yılında başlayan ve 2021 yılında da devam eden anormal bir süreç olan, normale dönmek için çok gayret sarf ettiğimiz, çok önemli bir pandemi dönemi atlattık. Sadece biz değil, tüm dünya atlattı. Bu normale dönüşün çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Sevgili miniklerimize ‘Okulu özlediniz mi?’ diye soruyoruz. Ama geçen yıl hiç okul görmeden bitirdiler. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecinin çok kolay olmayacağını tahmin edebiliyorum. Biz bu süreçte hem yöneticiler olarak hem halk olarak hem de ülke ve millet olarak, tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bugün bu açılışı yapabiliyorsak, bu tedbirler sayesinde buraya geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Alınmış olan tedbirler ve elde edilen toplumsal aşılama dâhil olmak üzere bağışıklık sistemindeki o belli bir yüzdeyi yakalama gayret ve çabaları ile böyle riskli bir kararı verip yüz yüze eğitim başlanması sağlanabiliyor” dedi.

“Bu süreçte okullarda birçok hazırlık yaptık”

Başkan Yazıcı, ”Bu süreçte biz okulların bakım ve onarımları ile dezenfekte işlemleri ile birçok hazırlık yaptık. Ama en önemli hazırlığın anne, baba, öğretmen ve biz yöneticilerin mutlaka aşı olmaları ve tedbirli olmaları çok büyük önem arz ediyor. Bazılarının bu konudaki çekinceleri ve aşıyı yaptırmamalarının bir hekim olarak anlam veremediğim davranışlardan bir tanesidir. Aşı karşıtlığını belli konular üzerinden ortaya konulabilir ama bir pandemi var ise aşı bulmak için gayret gösteren bir insanoğlu var ise, aşı ve bulunmuş olan ilaçlar ile gelişen bilim ve teknoloji ile elde edilen bu metotlar ile ancak ve ancak hastalıklar ile mücadele edilebiliyor. Dolayısıyla 1900’lü yılların başında 30-35 yıl olan ortalama yaşam ömrü bul yıl 70 yıla çıkmışsa, bu yaş ömrüne çıkarken bu tedbirler ile beraber kullanılan aklın, ilaçların ve aşılar ile birlikte gelişmiş olan sağlık sisteminin üretmiş olduğu bir nimettir. Allah’a hamd ediyoruz ki bizlere akıl vermiş ve bu aklı kullanarak, bilim ve teknoloji ile sağlıkta da bu noktalara gelmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ama şimdi bunu yapmamak, bu çocuklarımızın yüz yüze eğitimin engelleyeceği gibi sosyal hayatları etkileyecek ve ülkelerin manevi değerlerini etkileyecek. Sosyalleşmek, toplum hayatına karışmak, çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerde bulunması, insanların düğün ve derneklere katılması gibi insanı insan yapan manevi değerlerden uzak tutan bir pandemi sürecini tekrar yaşamamak için tekrar kapanmalara gitmemek için herkesin aşı olması gerektiğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Tekli eğitime geçmek için gayret sarf ediyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Özellikle okullarımızın tamamını yapıp, tekli eğitime geçmek için gayret sarf ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, ”Korona virüsden kaynaklanan bu olumsuzlukları giderebilmek için gayret ettik. Çok şükür, bugün bu gayretlerimizin neticesini aldık. Öğrencilerimiz okulları ve öğretmenlerine, öğretmenlerimiz ise öğrencileri ile buluştular” dedi.