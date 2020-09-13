Tuzla’da ‘yeni normal kültür sanat sezonu’ tamamlandı

Tuzla’da normalleşme süreciyle başlayan yeni normal kültür sanat yaz sezonu sona erdi. Vatandaşlar, tiyatro gösterimlerinden müzik dinletilerine, özel gün kutlamalarından online yarışmalara kadar onlarca branşta gerçekleştirilen etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirdi.

Tuzla Belediyesi, normalleşme döneminde düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda 1 Haziran’da başlayan yeni normal kültür sanat yaz sezonunda tiyatro gösterimlerinden müzik dinletilerine, özel gün kutlamalarından online yarışmalara kadar onlarca branşta etkinlik düzenlendi. Virüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı etkinlik alanına giren tüm ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek, dezenfektan kullanımı sağlandı. Ayrıca park içerisinde bulunan görevliler sezon boyunca sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. 11 Eylül itibariyle sona eren yaz sezonunda vatandaşlar birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirdi. Biri yetişkin, 15’i çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 16 tiyatro gösterisi, 30 çocuk ve aile programı, 15 şiir dinletisi ve ilahi dinletisi, 4 gün üst üste 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında GENÇBÜS etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel program ve resim yarışması, 3 online satranç turnuvası, Online Müzik Yarışması, Evde Spor Zamanı etkinliği ile Ramazan Bayramı’nda 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ikram programı düzenlendi. Kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ve Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrencilere de uzaktan eğitimler verildi.

"Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz programlarımızı açık havaya taşıdık"

Yeni normal dönemde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günlerde dahi vatandaşlarımızın kültür sanat etkinliklerine ulaşabilmesi için sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz programlarımızı, yeni normal dönemi ile açık havaya taşıdık. Şelale Eğitim Parkı özellikle bu dönemde hem etkinliklerimizin merkezi, hem de vatandaşlarımızın güven içinde ziyaret ettiği bir alan haline geldi. Bizlerde ateş ölçünü, maske, sosyal mesafe, dezenfektan stantları ve diğer birçok tedbirle yaz sezonumuzu tiyatrodan sinemaya, kutlamalardan özel günlere kadar birçok konudaki özel etkinlikle dolu dolu geçirmiş olduk. Hem bir hekim hem bir belediye başkanı olarak, korona virüs ile mücadelemizi sahada aldığımız tedbirlerle sürdürürken sosyal hayatımızı destekleyen tüm etkinlikleri de mümkün olduğunca ve gerekli tedbirleri alarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.