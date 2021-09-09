Tuzla’da yılın ilk 8 ayında yaklaşık 32 bin ton asfalt serimi yapıldı

Tuzla’da vatandaşlardan gelen talepler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan çalışmalarda yılın ilk 8 ayında yaklaşık 32 bin tonluk asfalt serimi yapıldı.
“Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çalışmalar hakkında bilgi vererek,” 17 mahallemizde bulunan cadde ve sokaklarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai harcıyorlar. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.