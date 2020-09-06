Tuzla’dan iki tır dolusu yardım malzemesi Giresun için yola çıktı

Tarihin en büyük felaketini yaşan Giresun’a Tuzla Belediyesi yardım tırlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Yaşanan afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile Giresun’da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun’a uğurlandı. Tuzla Belediyesi önünden dualarla yola çıkan tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve çok sayıda gönüllü uğurladı.

Giresun için seferber olan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çalışmalarından gurur duyduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Gençlerimiz bir kez daha koca yürekleriyle bir araya geldiler ve bu defa Giresunlu kardeşlerimiz için gönüllü olarak çalıştılar” dedi.

Başkan Şadi Yazıcı, devletin tüm birimlerinin yerel yönetimlerle birlikte Giresun için seferber olduğunun altını çizerek şunları ifade etti:

“Tuzla Belediyesi olarak biz de bu yarayı sarmak için elimizden geldiğince, kaymakamlığımız, yardım konusunda çok önemli çalışmalar yapan Kızılay’ımız ve gönüllüleri ile birlikte elimizden geldiğince yardımseverlerden yardım toplayarak bu yarayı hep birlikte ülke olarak sarmak için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye’nin birçok noktasında yardımlarımız oluyordu ama Giresunumuz bugünlerde özellikle yardım konusunda hassasiyetimizi arttırdı. Allah yardımcıları olsun. Bir daha böyle bir afetle karşılaşmamayı diliyorum. İnşallah Giresun’a da yakın zamanda gideceğiz. Giresun’da çok bulundum. Kümbet ’in dört yıl ağalığını yaptım. Sel olan derelerde de bulundum. Orada bazı yaptığımız işlerde var. Yardım etmekle beraber bundan sonra uzun vadede diğer hizmetlerle bu yarayı hep birlikte saracağız.”