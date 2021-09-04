Tuzlalı çocukların okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Gönül Elleri’nden

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yüz yüze eğitimlerin başlayacağı 6 Eylül öncesinde çantasız ve kırtasiye malzemesiz çocuk kalmaması için harekete geçti.

Takipleri Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan Tuzla’daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımına başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Özellikle mağdur ailelerimizin çocuklarının çanta defter kalem yardımlarımız yapılırken, tabi ki şehit ve gazilerimizin çocuklarına ve bütün dezavantajlı kesimlerin çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Onları seviyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, uzun bir aradan sonra okula başlayacak çocukların çantasız ve kırtasiye malzemesiz kalmaması için özel bir kampanya başlattı. “Gelecek Seninle Güzel” sloganıyla başlatılan kampanyaya Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağışçıların destekleri ile toplanan okul çantaları, defter, kalem, silgi, boyama kitabı, kalem kutusu, beslenme çantası gibi kırtasiye malzemeleri Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüleri tarafından özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılıyor. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ve kırmızı listede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının çantalarına kavuşma anındaki mutlulukları kameralara yansıdı.

“Eğitime hazır bir Tuzla ile eğitim öğretime başlıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Pandemi sonrasında okulların açılıyor olması bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. Çocuklarımızın yine yüz yüze eğitimin yapılabileceği bir döneme giriliyor olması, sadece bilgi ile değil sosyalleşmeleri açısından da çok kıymetlidir. Yüz yüze eğitimin başlayacak olması biz yerel yönetimleri de farklı bir şekilde heyecana itti. Hem fiziki şartlar açısından okulların hazırlanması, hem eğitim materyalleri ile beraber eğitimin daha kaliteli bir noktaya getirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar, aynı zamanda bütün çocuklarımızın maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan Gönül Elleri Çarşımızın yapmış olduğu çalışmalar ile eğitime hazır bir Tuzla ile eğitim öğretime başlıyoruz” dedi.

“Onlar bizim çocuklarımız, onları seviyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Yardım meleği gibi çalışan Kadın Kent Gönüllülerimizin hep birlikte yapmış olduğu bir çalışmada, pandemi öncesinde yapmış olduğumuz çanta, defter, kalem ve kıyafet yardımlarının bu dönemde de eğitim materyallerinin yardımı konusunda mağdur ailelerimize destek olacağız. Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminin yeni bir çanta alma heyecanını, maddi durumu iyi olsun olmasın her zaman çocukları heyecanlandırır. Çanta heyecanı ile defter, kalem, boyama kitabı ile birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayıp başarılı gençlerin yetişmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle mağdur ailelerimizin çocuklarının çanta defter kalem yardımlarımız yapılırken tabi ki şehit ve gazilerimizin çocuklarına ve bütün dezavantajlı kesimlerin çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Onları seviyoruz” dedi.