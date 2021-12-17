Tuzlalı çocukların Topkapı Sarayı mutluluğu

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya mektup yazarak, kendilerini Topkapı Sarayı’na götürmesini istedi. Başkan Yazıcı, çocukların isteğini kırmayarak Topkapı Sarayı gezisi düzenledi.

Türkiye’nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklar, 7 Aralık Dünya Mektup Günü’nde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya mektup yazdılar. Yazdıkları mektupta çocuklar, Başkan Yazıcı’dan kendilerini Topkapı Sarayı’na götürmelerini istediler. Başkan Yazıcı, çocukların bu isteğini kırmayarak, Topkapı Sarayı gezisi düzenledi. Topkapı Sarayı’na giden çocuklar, tarihin izlerini taşıyan eşyaların yanı sıra, kutsal emanetleri de görme şansı yakaladılar. Başkan Yazıcı’ya teşekkür eden çocukların mutlulukları ise kameralara yansıdı.

Geziye katılan çocuklardan biri, ”Bugün Topkapı Sarayı’nı gezdik. Kutsal emanetleri gördük. Güneş saatini gördük” dedi. Bir başkan çocuk ise, ”Topkapı Sarayı’nı gezdik bugün. Çok güzeldi. Eskilerden güzel eşyalar gördük. Kılıçlar, zırhlar, baltalar, eşyalar ve setler gördük” dedi.