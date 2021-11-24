Tuzlalı kadın girişimcilere destek semineri

Tuzla Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalara yenisini ekledi. Tuzla’da herhangi bir sektörde girişim yapmak isteyen kadınlara, kadın girişimci destekleri ve hibe programları hakkında seminer düzenlendi.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelindeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalara yenisini ekledi. Tuzla Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile ’Kadın Girişimci Destekleri ve Hibeleri Nasıl Alınır?’ konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen programda KOSGEB İstanbul İMES Müdürü Ertuğrul Çetinkaya ve KOBİ uzmanları sunum yaptı. 300 kadın girişimcinin katıldığı seminer programında Tuzla Belediyesi tarafından 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde kurulan Tuzla Kadın Girişimciler Kulübü’nün tanıtımı da gerçekleştirildi. Program sonunda Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ projesinde başarı hikâyelerini paylaşan kadınlara plaketleri takdim edildi.

Kadın girişimcilerin gerek eğitim gerekse hibe projeleri ile desteklendiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, KOSGEB ile ortaklaşa düzenlenen seminerlerin kadın girişimcilerin için çok verimli olduğu, Tuzla’da farklı sektörlerde başarılı kadın girişimcilerin önlerini açtıklarını belirtti.