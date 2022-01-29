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Tuzlalı kadınlar, e-Ticaret ve sosyal medyadan satış tekniklerini öğreniyor

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Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü ve Tuzla Kent Konseyi’nin düzenlediği, "e-Ticaret ve Sosyal Medyada Satış Teknikleri Eğitimi" kapsamında Tuzlalı kadınlar, e-Ticaret eğitimi aldı. Yapılan eğitimler kapsamında Tuzlalı kadınlar, ürettiği el emeği ürünleri nasıl satacaklarının tekniklerini öğrendi.

Tuzlalı kadınlar, e-Ticaret ve sosyal medyadan satış tekniklerini öğreniyor
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Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü ve Tuzla Kent Konseyi’nin düzenlediği, "e-Ticaret ve Sosyal Medyada Satış Teknikleri Eğitimi" kapsamında Tuzlalı kadınlar, e-Ticaret eğitimi aldı. Yapılan eğitimler kapsamında Tuzlalı kadınlar, ürettiği el emeği ürünleri nasıl satacaklarının tekniklerini öğrendi.

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Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü ve Tuzla Kent Konseyi’nin düzenlediği, ’e-Ticaret ve Sosyal Medyada Satış Teknikleri Eğitimi’ne Tuzlalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Tuzla Belediyesi Sahil Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda Tuzla Halk Eğitim Merkezi Dijital Pazarlama Öğretmeni ve e-Ticaret Uzmanı Mehtap Altuntaş sunum gerçekleştirdi. Eğitime katılan Tuzlalı kadınlara sertifikalarını Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ve Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak verdi. Yapılan eğitimler kapsamında Tuzlalı kadınlar ürettiği el emeği ürünleri nasıl satacaklarının tekniklerini öğrendi.

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