Tuzlalı miniklerden bandolu Cumhuriyet Bayramı korteji

Tuzla Belediyesi’ne bağlı Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) kurslarına giden 3-6 yaş çocuklar, anneleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bandolu kortejle kutladı. Kortejde Atatürk’ün resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel’in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler alabildikleri Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM), Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi. Önce Cumhuriyet Bayramı temalı gösterilerini anne ve babalarının önünde sahneleyen AÇEM’li minikler, daha sonra kendi hazırladıkları davullar ile bandolu kortej geçişi yaptı. Evlerinin bulunduğu sokaklarda bando çalan çocukları görenler büyük ilgi gösterdi. Türk bayrakları ve Cumhuriyet şarkıları ile ilerleyen kortejde Atatürk’ün resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel’in Atatürk sevgisi ise kameralara yansıdı.

“Tuzlalılar Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor"

AÇEM’e katılan çocukların anneleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya yaşamalarından mutlu olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “29 Ekim dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde görüyoruz ki her yaştan vatandaşımız Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gün boyunca devam edecek.