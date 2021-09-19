Tuzlalı öğrenciler birlikte ormanı temizledikleri personele şarkı armağan etti

Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 8 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler, Tuzla Belediyesi temizlik personelleri ile birlikte ormanlık alanda temizlik yaptılar.
Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi öğrencileri, temizlik personellerine ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını armağan ettiler.
Kendilerine yapılan sürprizi çok beğendiklerini belirten Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Şaban Çelik, ”Bizim günümüze katıldıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.
“Büyüklerimizden çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz”
Büyüklerine Temizlik Günü mesajı veren Bilgi Evi öğrencisi Rüya, ”Sokaklarımızı temizleyen çöpçü amcalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim çevremizi koruyorlar. Büyüklerimizden çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz” dedi.