Tuzlalı öğrencilere Çanakkale destanı anlatılıyor

Tuzla Belediyesi, çeşitli programlar ile Tuzlalı öğrencilere Çanakkale Destanı’nı anlatıyor. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda Çanakkale Savaşı’nı anlatan çocuk tiyatrosu gösterileri düzenleniyor. Diğer bir programda ise 22 okuldan binden fazla öğrenci Mart ayı içerisinde Çanakkale’ye götürülerek tarihi yarımada gezdirilecek.

Tuzla Belediyesi Çanakkale Savaşı boyunca ortaya konmuş ruhu yaşatmak, hissettirmek ve unutturmamak amacıyla ilçe genelinde bulunan öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından desteklenen programlar kapsamında Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda Çanakkale Savaşı’nı anlatan Zaferin Çocukları isimli çocuk tiyatrosu sergilendi. Tiyatroya katılan çocuklara Çanakkale ruhu anlatıldı. Bir diğer programda ise Tuzla’da bulunan 22 okuldan binden fazla öğrenci Mart ayı boyunca Çanakkale’ye götürülecek. Öğrenciler, uzman rehber eşliğinde tarihi yarım adada bulunan ve Çanakkale Savaşı’nın en önemli yerlerini ziyaret edebilecekler. Ziyaret kapsamında ilk öğrenciler tarihi yarımadaya götürüldü.