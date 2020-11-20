Uğur Mumcu Mahallesi’ne kültür merkezi

Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor. İsmetpaşa Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kültür Merkezi projesinden sonra Uğur Mumcu Mahallesi’ne de bir Kültür Merkezi kazandırılıyor.

İlçe sakinlerinin daha kaliteli hizmet alabilmesi için hız kesmeden çalışan Sultangazi Belediyesi, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. İnşaatı devam eden Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi, tek bir çatı altında birçok hizmeti bir arada sunacak. Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi’nde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik farklı branşlarda eğitim verecek. Stilistlikten el sanatlarına, resim müzikten, okuma atölyelerine ve bilgisayar laboratuvarına kadar geniş bir içeriğe sahip olacak.

Kadınlar burada, el sanat atölyelerinde ürettiği el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin yanı sıra, ürünlerini satışa çıkarma imkânı da bulacak. Kültür Merkezi bünyesinde bulunacak olan kadın spor merkezi, ‘Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver’ sloganıyla kadınları sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya davet edecek. Kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkânı bulacak.

Kadın-erkek taziye salonu

Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi, toplumumuzda önemli bir yeri bulunan taziye geleneğini de yaşatacak. Cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak olan taziye evinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak. Böylece cenaze sahipleri rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyelerini kabul edebilecek. Taziye evinde kadın ve erkekler için mescit alanları da yer alacak.

Uğur Mumcu Mahallesi’ne yapılacak Kültür Merkezi bünyesinde muhtarlık binası ve 112 Hızır Acil Servis birimi de yer alacak. Ayrıca kültür merkezinde, kütüphane ve kafeterya da mahallelilere hizmet verecek. İnşaatı devam eden Kültür Merkezinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.