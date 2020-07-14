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ULUSKON Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı

ULUSLARARASI YATIRIM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (ULUSKON) GENEL BAŞKANI NEZAKET EMİNE ATASOY, AZERBAYCAN’IN TOVUZ BÖLGESİNE ERMENİSTAN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI KINADI.

ULUSKON Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesinde özellikle sivil bölgeleri hedef alan saldırıya ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atasoy, ”Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan’ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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