Fatih Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. 63 ülkeden toplam 574 eserin kabul edildiği yarışmanın gala ve ödül töreni gecesi 4 Aralık’ta yapılacak.

Fatih Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde yapılan basın toplantısında finalistler açıklandı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışmanın toplantısına Siyer Vakfı Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Cemil Nazlı, yarışma organizasyon heyeti, danışma kurulu ve değerlendirme Jüri üyelerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından isimler ile basın mensupları katıldı. Bu yıl ‘Aile’ teması ile yapılan yarışmada ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 ayrı bölüm, 4 ayrı kategoride toplam 8 en iyi esere ödül verilecek. Projede dağıtılacak toplam ödül ise iki kategoride iki birinciye 25’er bin olmak üzere toplam 100 bin TL olacak.

Proje bu yılki çalışmaları hakkında konuşan Nazlı, “Her alanda olduğu gibi sinema ve sanatta da etkinlikler çok zor yürüyor. Alemlere Rahmet Kısa Film yarışmasının çalışmalarını sanki pandemi yokmuş gibi ama pandemi kurallarına riayet ederek, devamlılığını sağlamaya çalıştık. Bu sene her seneye nazaran biraz daha teveccüh gördü projemiz. Toplam 63 ülkeden 574 eser geldi. Gelen eserlerin büyük bir kısmı yurt dışından geldi, uluslararası boyutta bu da 377’ye tekabül ediyor. 203 kurmaca, 55 senaryo, 59 belgesel, 60 animasyon olmak üzere toplam 574 eserimizin 377’sini yurt dışından katılımcı sağladı. Ülkemizde ise 109 kurmaca, 51 senaryo, 32 belgesel ve 5 animasyon olmak üzere 197 eserle kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu projeye katkı sağladılar. Bu sene tema ‘aile’ idi. Aileye önem çekmek istedik. Bu sene belgesel kısmını eklememiz projemizi daha da renklendirdi” diye konuştu.

Bu sene ilk olarak ödül alacak finalist eserlerinin yanı sıra özel bir seçki ile yarışmanın öne çıkan eserlerinin çevrimiçi gösterimlerinin yapılacağını duyuran Nazlı, onur konuğu olarak Yönetmen, Senarist ve Yazar Ahmet Uluçay adına ailesine plaket vereceklerini belirtti.