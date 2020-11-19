Fatih Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. 63 ülkeden toplam 574 eserin kabul edildiği yarışmanın gala ve ödül töreni gecesi 4 Aralık’ta yapılacak.
Proje bu yılki çalışmaları hakkında konuşan Nazlı, “Her alanda olduğu gibi sinema ve sanatta da etkinlikler çok zor yürüyor. Alemlere Rahmet Kısa Film yarışmasının çalışmalarını sanki pandemi yokmuş gibi ama pandemi kurallarına riayet ederek, devamlılığını sağlamaya çalıştık. Bu sene her seneye nazaran biraz daha teveccüh gördü projemiz. Toplam 63 ülkeden 574 eser geldi. Gelen eserlerin büyük bir kısmı yurt dışından geldi, uluslararası boyutta bu da 377’ye tekabül ediyor. 203 kurmaca, 55 senaryo, 59 belgesel, 60 animasyon olmak üzere toplam 574 eserimizin 377’sini yurt dışından katılımcı sağladı. Ülkemizde ise 109 kurmaca, 51 senaryo, 32 belgesel ve 5 animasyon olmak üzere 197 eserle kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu projeye katkı sağladılar. Bu sene tema ‘aile’ idi. Aileye önem çekmek istedik. Bu sene belgesel kısmını eklememiz projemizi daha da renklendirdi” diye konuştu.Bu sene ilk olarak ödül alacak finalist eserlerinin yanı sıra özel bir seçki ile yarışmanın öne çıkan eserlerinin çevrimiçi gösterimlerinin yapılacağını duyuran Nazlı, onur konuğu olarak Yönetmen, Senarist ve Yazar Ahmet Uluçay adına ailesine plaket vereceklerini belirtti.