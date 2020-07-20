Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması için jüri toplandı

21’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen “Güler Ertan Fotoğraf Yarışması”nın jüri değerlendirme toplantısı Büyükçekmece Belediye hizmet binasında gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi’nce her yıl festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasına bu yıl dünyanın dört bir yanından 5170 fotoğraf gönderildi. Jüri üyeleri bu yıl da birbirinden başarılı fotoğraf arasından en iyileri seçmekte zorlandı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Festival kapsamında her yıl düzenlediğimiz Güler Ertan Fotoğraf Yarışması bu yıl da birbirinden yetenekli fotoğraf sanatçılarının eserlerini ağırlıyor. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Fotoğraf sanatına büyük katkıda bulunan bu yarışmamızı kıymetli jüri üyelerimiz değerlendirdi. Kıymetli hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri önemli isimlerden oluştu

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jüri değerlendirme toplantısına Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı Prof. Dr. Güler Ertan, Marmara Üniversitesi G.S.E Müdürü Prof. Dr. Oktay Çolak, EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS Burak Şenbak, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın, Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Genel Sekreter Aycan Sezer, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza İzgi katıldı. TFSF Temsilcisi Baytekin Kara ve Uluslararası Jüri Üyeleri, Anthony Georgieff, Yuliy Vasilev ise toplantıya zoom uygulaması üzerinden katıldı.