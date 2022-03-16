Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi 18 Mart’ta Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI), 18 Mart’ta küresel ve ulusal aktörleri Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde buluşturuyor. Zirvede yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler ele alınacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, “Bu zirvede, gezegenimizin geleceği için kentlerde neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile toplanan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi 18 Mart Cuma günü Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılacak. ICLEI’nin şimdiye kadar Türkiye’deki en geniş kapsamlı etkinliği olan zirvede, yeşil şehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadelede uluslararası girişimler, döngüsel yaşam konularının belediyelere sunduğu fırsatlar ele alınacak. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonunda belediye başkanlarının imzalayacağı “Kadıköy Bildirgesi” açıklanacak.

Kentsel yaşam kalitesi olumsuz etkileniyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzalı “Sürdürülebilir Kentler Zirve Çağrı Metni”nde, kentsel hızlı nüfus artışının ve kaynakların kontrolsüz kullanımının başta çevre olmak üzere pek çok soruna yol açtığının altı çizildi. Kentlerde yoğunlaşan nüfus grupları arasındaki sosyo-ekonomik ayrımın artmasına dikkat çekilen metinde, kentsel yoksulluk ve kentsel güvenlik gibi sorunların da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Metinde, “Bu bağlamda ortaya çıkan veya gittikçe katmanlaşan sorunlara çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı günümüzün büyük önceliğini oluştururken; dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin de harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor” denildi.

Çözüm bulunuyor

Zirve kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından aktörler, iyi uygulama örneklerini ve deneyimleri paylamak üzere Kadıköy’de olacak. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin; sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularla ilgilenen belediyelerin deneyimlerini paylaşması, ICLEI ağı içindeki küresel muadilleriyle işbirliği fırsatları oluşturması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirmesi gibi somut hedefleri bulunuyor.

Kadıköy Belediye Başkanı’ndan çağrı

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi bir açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şendil Dara Odabaşı, Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi hakkında, "Küresel bir ağ olan ve 125’ten fazla ülkede aktif olan Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimlerle (ICLEI) birlikte düzenleyeceğimiz bu zirvede, gezegenimizin geleceği için kentlerde neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

Odabaşı, "Uluslararası kuruluşların yerel ve bölgesel temsilcileriyle, yurt dışından ve yurt içinden belediyeleri bir araya getireceğimiz bu zirvede; iklim krizi, sürdürülebilir kentler, yeşil şehir finansmanı, döngüsel kültür ve küresel gündemlerin yerelleştirilmesi gibi önemli konularda oturumlarımız olacak. Bu oturumlarla, birçok büyükşehir, il, ilçe belediyemizin ve yurt dışından belediye başkanlarının iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşması da mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Odabaşı herkesi, 18 Mart Cuma saat 09.30’dan itibaren TV Kadıköy’ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’ni takip etmeye davet etti.

Zirve programı şu şekilde;

09.30 - 10.00 açılış

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul

Katrin Jammeh, Malmö Belediye Başkanı, İsveç; ICLEI Birinci Başkan Yardımcısı (online)

Wolfgang Teubner, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi,

İklim Eylemi Eş Başkanı

10.00 - 11.00 Yeşil Şehir Finansmanı

Kentler; ekonomik, fiziki ve sosyal değerlerin bir arada bulunduğu yerlerdir ve küresel ölçekte gayri safi yurtiçi hasılanın %80’inden fazlasını üretmektedirler. Finans, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için yapılacak yatırımların can suyunu vermektedir. Daha sürdürülebilir ve döngüsel şehirler kurabilmek için belediyeler güncellenmiş finans ürünlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Finans kuruluşlarının ise belediyelerin uygulamaları ve içinde bulundukları koşullar konusunda güncel bilgilere erişmesi gerekmektedir. Mevzuat çalışmaları da belediye finansmanı ve iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir ihtiyaç alanıdır. Bu oturum sayesinde talep tarafı belediyeler ve arz tarafı finans kuruluşları bir araya gelme fırsatı bulacaklardır.

Moderatör: Onur Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Şule Kılıç, EBRD Türkiye Başkan Vekili

Umberto Del Panta, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye Temsilciliği Başkanı

Tanguy Denieul, AFD Türkiye Direkörü

Arnaud Dupoizat, IFC Türkiye Direktörü

Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkanı

Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı

11.00- 11.30 ara

11.30 - 13.00 Başkanlar Paneli

Günümüzün büyük önceliği olan “sürdürülebilirlik” konusu küresel ölçekte birçok vesileyle tartışılıyor. Dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor. Bu oturumda çeşitli kentlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik stratejileri ve iyi uygulamaları tartışılacak, sürdürülebilirlik konusunda kabul edilen hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği gösterilecektir.

Moderatör: Yunus Arikan, Küresel Savunuculuk Direktörü, ICLEI Dünya Sekretaryası

Minna Arve, Turku Belediye Başkanı, Finlandiya; ICLEI Başkan Yardımcısı (online)

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Peter Kurz, Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı

Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı

Birsen Çelik, Bozkurt Belediye Başkanı

Elif Köse, Safranbolu Belediye Başkanı

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.30 Döngüsel Yaşam: Kültür, Doğa

“Döngüsel kültür” kavramı İzmir’de düzenlenen, Dünya Belediyeler Birliği 2021 Kültür Zirvesi sırasında yoksulluk, salgın ve iklim krizi gibi sınırları aşan küresel sorunlara karşı ortaya atılmıştır. Döngüsel kültür dünya kentlerinin ortak sorunlarını kültür aracılığı ile çözmeyi hedeflemektedir. Döngüsel kültür dört temel sütun üzerine oturmaktadır: doğa ile, geçmişle, ve değişimle uyum. Oturumda; sürdürülebilir kentler oluşturmayı amaçlayan bu yeni kavram tartışılacak ve ilgili kent uygulamaları hakkında fikir alışverişleri gerçekleştirilecektir.

Moderatör: Mert Fırat, UNDP İyi Niyet Elçisi

Louisa Vinton, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi (online)

Jordi Pascual, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi Koordinatörü

Buket Uzuner, Yazar

Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü

Merve Akı, WRI Türkiye Kentsel Hareketlilik Yöneticisi

Güven Eken, İzdoğa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı

15.30 - 16.00 Ara

16.00 - 17.30 Avrupa ve Küresel Girişimlerin Yerelleştirilmesi

Avrupa ve küresel ölçekli sürdürülebilirlik girişimlerinin yerelleştirilmesi, şehirleri dayanıklı ve refah düzeyi yüksek hale getirmek için önem taşımaktadır. Bu oturum, temiz, sürdürülebilir ve karbon nötr bir kent hayatına geçişi hızlandırmanın yollarını ele almaktadır. Dünyanın farklı şehirlerinden uygulama örneklerini bir araya getirecek bu oturum; yerel yetkililerin yeşile geçiş sürecinde karşılaştıkları zorlukları aktarmayı ve şehirlerin başarılarını vurgulamayı amaçlamaktadır.

Moderatör: Wolfgang Teubner, ICLEI Avrupa Bölge Direktörü

Peter Kurz, Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı

Gerd Trogemann, UNDP İstanbul Bölge Ofisi Direktörü

Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı

Dr. Göktuğ Kara, Sürdürülebilir Hareketlilik ve İklim Değişikliği Takım Koordinatörü, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü, AB Türkiye Delegasyonu

Verena Schwarte, Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sürdürülebilirlik Departmanı, BonnBelediyesi, Almanya (online)

Julia Bartmann, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği Direktör Yardımcısı

Chris Castro, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik Ofisi Direktörü, Orlando Belediyesi, ABD (online)

ICLEI hakkında

ICLEI - Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı odağına almış 2 bin 500’ün üzerinde yerel ve bölgesel yönetim ile birlikte çalışan küresel bir ağdır. ICLEI’nin dünya çapında 24 ofisinde sayıları 400’e varan uzman görev yapmaktadır. 125’den fazla ülkede aktiftir. Sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirmekte ve düşük emisyonlu, doğa temelli, eşitlikçi, dirençli ve döngüsel kalkınma için yereldeki aksiyonlara yön vermektedir. Üç Rio Sözleşmesi’nde ve ilgili süreçlerde, Küresel Görev Gücü adına koordinasyondan sorumlu kurum olan ICLEI, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki çalışmalarına öncülük etmektedir.

Kadıköy Belediyesi hakkında

2017 yılından beri ICLEI üyesi olan Kadıköy Belediyesi; Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne 2012 yılında katılarak yaptığı taahhütler kapsamında iklim, enerji ve 2030 uyum hedeflerini uygulamaya geçirmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, belediyenin stratejik planlarına dahil etmiştir.