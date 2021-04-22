Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 7 bin aileye iftariyelik yardımda bulunuyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, korona virüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlarla gönül sofraları kurmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından 7 bin ihtiyaç sahibi aileye iftarlık kumanya dağıtılacak.
“Paylaşmak bizim için önemli”Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu yıl maalesef koronavirüs sebebiyle komşularımız için iftar sofrası kuramadık. Gönlümüz buna razı gelmedi. Bu yüzden 7 bin ailemize yemek ve iftariyelik dağıtmaya karar verdik. Biz Ümraniye olarak büyük bir aileyiz. Paylaşmak bizim için çok önemli. Gönül sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kurabildiğimiz için memnunuz. Hepsine afiyet olsun. İnşallah bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olur. Rabbim cümlemize bu mübarek ayı huzur içerisinde geçirmeyi nasip etsin" dedi.