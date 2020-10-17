Ümraniye Belediyesi’nden Azerbaycan’a bayraklı destek

Ümraniye Belediyesi, Azerbaycan’a destek için belediye binasına metrelerce büyüklükte Azerbaycan ve Türk bayrağı astı. Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
Bayrakları yan yana gören İhsan Aslan, “Çok güzel karşıladım bu olayı. İki bayrak yanyana çok yakışmış. Azerbaycan’ı her türlü, her şekilde destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Buradan tüm Azerbaycan’a selamlarımızı gönderiyorum” dedi.
Ümraniyeliler de bayrakların yan yana olmasından dolayı duydukları heyecanı anlatarak Azerbaycan’a olan desteklerini dile getirdiler.