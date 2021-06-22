Ümraniye Belediyesinden çay simit ile boğaz keyfi

Ümraniye Belediyesi‚ İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkarmak isteyen 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri için ücretsiz boğaz turlarını yeniden başlatıyor. Katılımın yüksek olduğu turlarda vatandaşlar belediyenin ikramı olan simit ve çayları ile İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.

Ümraniye Belediyesi‚ sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde ilçe sakinlerini İstanbul Boğazı’nın serin sularında boğaz turuna götürüyor. Katılımın ücretsiz olduğu turda ilçe sakinleri İstanbul’un eşsiz güzelliklerini denizden görme imkânı yakalıyor. Ümraniyelilerin komşu ve aileleriyle birlikte katıldığı turlarda‚ Boğaziçi’nin güzelliklerine belediyenin ikramı olan sıcak çaylar ve gevrek simitler eşlik ediyor. Boğaz turunda‚ Ümraniyelilere ulaşım hizmeti de ücretsiz olarak sağlanıyor. Belirlenen noktalardan otobüslerle alınan vatandaşlar Üsküdar’dan boğaza açılıyor.

Yaklaşık iki saat süren Boğaz turunda profesyonel rehberler Avrupa ve Anadolu yakasının tarihi ve turistik mekânlarını katılımcılara hikâyeleri ile birlikte anlatıyor. Çoğu ilk defa İstanbul boğazını denizden gören Ümraniyeliler bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Dönüşte ise yine otobüslerle katılımcılar mahallelerine bırakılıyor.

Her hafta Çarşamba günü saat 11:00’de boğaz turu başlıyor

İlginin yoğun olması beklenen boğaz turuna katılmak isteyenler Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi, Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi, Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi, Ümraniye Belediyesi hizmet binası önü gibi merkezlerden saat 10.00’da alınıp, 11.00’da hareket edecek olan gemiye bırakılacak.

Kayıt ve bilgi için vatandaşlar 0216 443 56 00 (dahililer:1137-1184-1497) numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.