Ümraniye Belediyesi’nden yapay zekâ ve inovasyon hamlesi

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkısıyla ilçenin dört farklı noktasına Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi kuracak.

Ümraniye Belediyesi tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na başvurusu yapılan "Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi" adlı proje İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak, desteklenmeye hak kazandı. Bu projeyle 29 yaş altı çocuk ve gençlerin yenilikçi odaklı yetişmesi ve teknoloji girişimcisi olarak İstanbul’un ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Geleceğin rekabetçi sektör ve ekonomilerini yakalamak ve öncüsü olabilmek için bugün çocuk ve gençlere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması, nitelikli bilgilerle donatılması, ar-ge ve yenilik alanında çalışan insan kaynağının artırılabilmesinde önemli rolü olan Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi bölgeye önemli bir katma değer sağlayacak.

4 farklı merkezde yüksek teknoloji eğitimi

Ümraniye’de kurulacak Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi’nde 4 adet atölye ve bir tane de Proje ve Prototipleme Geliştirme Fablab’ı oluşturulacak. Bu atölyelerde 21. yüzyıl becerilerine yönelik STEAM eğitim modeliyle: bilim, teknoloji, sanat ve matematik, mühendislik ve yeni nesil bilim standartlarını referans alan eğitimler düzenlenecek. Sabahattin Zaim Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi (merkez bina), Necip Fazıl Kültür Merkezi (atölye), Nihat Sami Banarlı Ortaokulu (atölye) ve Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda (atölye) kurulacak olan Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi’nde yaklaşık 5 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak olan atölyelerde: robotik, kodlama ve insansız hava aracı, yapay zekâ, ros ve otonom sistemler, 3D tasarım ve ürün geliştirme, nesnelerin interneti ve açık kaynak sistemler atölyesi, sanal gerçeklik ve oyun geliştirme atölyesi, prototipleme ve proje geliştirme fablab çalışmaları yapılacak.