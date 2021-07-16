Ümraniye’de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor

Ümraniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Santral Etkinlik Alanı’nda bir araya gelen binlerce vatandaş, gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen programda çok sayıda etkinlik gerçekleşirken, 15 Temmuz’u anlatan görüntüleri izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Ümraniye Belediyesi; vatanın bütünlüğüne, istiklâl ve istikbaline karşı yapılan alçakça kalkışmada yaşamını feda edip bu uğurda şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanları unutmadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümü için düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TBMM 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve yönetimi, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda gazi katıldı.

Ümraniye Saat Kulesi’nden başlayan ve binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı korteje, mehter takımı birbirinden coşkulu marşlarla eşlik etti. Mehteran takımının gösterileri etkinlik alanında da devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Tv kanallarında aynı anda yayınlanan ulusa sesleniş konuşması etkinlik alanındaki led ekrandan da verildi. Vatandaşlar programın ilerleyen saatlerinde okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek, şehit ve gaziler için dua etti.

“Milli irademize kimsenin tankla, tüfekle pranga vurmasına izin vermeyeceğiz”

Santral Etkinlik Alanı’nda konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “15 Temmuz Darbe Girişimi, kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti sayesinde bozguna uğratılmıştır. Milletimiz dünyada benzeri görülmemiş bir cesaret ile hain terör örgütü olan FETÖ ’ye karşı büyük bir demokrasi zaferine imza atmış ve Türkiye’nin gücünü, Türk halkının destanlaşan mücadelesini dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında 251 kahramanımızı şehadet makamına uğurlarken, 2 bin 196 gazimizle şanlı tarihimize yeni bir zafer yazdırdık. O gece Ümraniye’den 9 vatan sevdalısı kardeşim ülkesi için gözünü kırpmadan canını verdi. 115 kardeşimiz de gazilik şerefine erişti. Her bir Ümraniyeli kardeşimin aynı ruh ve cesaretle bu ülkeyi korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına şüphem yok. Milli irademize kimsenin tankla, tüfekle pranga vurmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Fatih Koca’nın seslendirdiği parçalarla coşan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmayarak gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbetini sürdürdü.