Ümraniye’de camiler ve şehitlik bayrama hazır

Ümraniye Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki şehitlik ve camileri temizleyerek dezenfekte etti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın sonuna gelindi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede hummalı bir temizlik çalışmasına başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bayramda daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için şehitlik ile camilerde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı. Ekipler camilerin her noktasını titizlikle temizleyerek, dezenfekte etti. Şehitlikte de mezarlarla çevresinin bakım ve temizliği yapıldı.

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl da Ramazan ayını idrak etmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Tabii bu yıl koronavirüs tedbirlerinden dolayı Ramazanı buruk geçirdik. İnşallah aldığımız tedbirler en kısa zamanda olumlu bir netice verir ve eski günlerimize, eski Ramazanlara tekrar kavuşuruz. Ümraniye Belediyesi olarak tam kapanma sürecinde hiçbir hizmetimizi aksatmadan, çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdük. Ramazan öncesi ilçe genelinde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzur ve gönül rahatlığı içerisinde bayram boyunca ziyaret ve ibadetlerini yapabilmeleri için şehitliğimizi ve camilerimizi baştan aşağı temizledik. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlıkla nice Ramazanlara, nice bayramlara nasip etsin bizlere. Ramazan Bayramı, işgal altındaki Kudüs’ün kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun inşallah" dedi.